Вакарчук показал душераздирающие кадры уничтоженного отеля, где когда-то останавливался "Океан Ельзи"

Святослав Вакарчук показал разрушенный отель на Юге, где не раз останавливался / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk
Украина уже больше месяца терпит российское вторжение. Огромное число наших городов пострадали от военного безумия рашистов, цветущие и современные города с новостройками превращены в руины. Одну из жертв войны показал Святослав Вакарчук.
Лидер "Океану Ельзи" на странице в инстаграм опубликовал кадры одного из отелей на юге Украины, где он не раз останавливался. Вместо отеля теперь – сплошные руины!
Никогда России не отмыться от этой кровавой войны, не одно поколение еще будет страдать, неся ответственность за геноцид украинского народа.
Также смотрите редкое фото Святослава Вакарчука с дочкой.
Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!