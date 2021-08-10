Валентина Легкоступова предчувствовала свою смерть – признание вдовца певицы

Юрий Фирсов рассказал, что Валентина Легкоступова предчувствовала свою смерть / Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов, которого ранее заметили в компании Анастасии Волочковой, заявил, что певица предчувствовала свою скорую смерть. Об этом он рассказал в интервью изданию "Собеседник".

Бесконечно вспоминаю, как незадолго до нашей свадьбы Валюша вдруг попросила меня: "Юрочка, если со мной что-то случится, меня обязательно надо кремировать. Никаких гробов! Развей мой прах на Тенерифе", – вспомнил слова Легкоступовой Фирсов.

Вспоминала певица часто и слова своей подруги, которая увидела на руке Легкоступовой слишком короткую линию жизни. Но Фирсов старался отвлечь певицу от плохих мыслей.

Еще одним плохим знаком вдовец Легкоступовой назвал подаренные часы на свадьбу.

Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова / Фото: instagram.com/firsov_yury

После смерти певицы Фирсов обнаружил в ее сумки брошюру "Как правильно причаститься и исповедаться перед смертью".

Спустя год Фирсов, как и прежде, отрицает свою причастность к смерти певицы.

Я виновен лишь в одном: недоглядел, не уберег…, – сказал Фирсов

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