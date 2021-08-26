Валентину Легкоступову избили перед смертью – новые детали о гибели певицы

Юрий Фирсов рассказывал, что Валентина Легкоступова предчувствовала свою смерть / Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Певица Валентина Легкоступова год назад получила тяжёлую травму, а через несколько дней умерла в больнице. Родные певицы в ее смерти обвиняют третьего супруга Легкоступовой яхтсмена Юрия Фирсова. Родственники уверены, Фирсов убил Легкоступову. Сам он отрицает все обвинения. Теперь же адвокат родственников Легкоступовой Сергей Жорин рассказал, что появились новые детали о смерти певицы.

В материалы уголовного дела поступило медицинское исследование, которое указало на то, что все-таки смерть Валентины Легкоступовой наступила в результате насильственных действий и удара по голове тупым предметом не менее двух раз, – сказал Жорин в беседе с teleprogramma.pro

Валентина Легкоступова / Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Отмечается, что сейчас назначена новая экспертиза. Также семья настаивает на возбуждении уголовного дела.

Сергей Жорин обратил внимание, что Юрий Фирсов сам же путается в своих показаниях.

Смерть Валентины Легкоступовой:

Как рассказывал Юрий Фирсов, Валентина Легкоступова поскользнулась в ванной и получила опасную травму головы. Согласно заключению вскрытия артистка скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Родные же певицы утверждают, что на теле доставленной в больницу Легкоступовой были обнаружены многочисленные травмы и синяки.

Какие темы звезды не любят обсуждать – смотрите в сюжете программы "Зірковий шлях":

Другие новости: