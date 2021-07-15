Вдова Бориса Грачевского показала могилу режиссера спустя полгода после его смерти

Создатель "Ералаша" Борис Грачевский умер от осложнений, вызванных COVID-19. Его молодая супруга Екатерина Белоцерковская осталась одна с маленьким сыном

Как выглядит могила Бориса Грачевского спустя полгода после его смерти / Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

Полгода назад ушел из жизни российский кинорежиссер, художественный руководитель юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский. Ему был 71 год.

36-летняя вдова режиссера, Екатерина Белоцерковская, опубликовала в Instagram фото его могилы через шесть месяцев после его смерти.

Шесть месяцев мы без тебя…Я буду с тобой всегда…Пока земля не свернется в свиток…- подписала фото Екатерина.

Могила Бориса Грачевского / Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

В комментариях Екатерину поддержали ее подписчики:

Я вас понимаю, дорогая моя, вы молодец, что делаете все, чтобы память вашего супруга жила. Продолжайте так и дальше, а я буду рядом.

Помним, низко кланяемся за труд, за талант.

Светлая память. Катюша, терпения и сил .

Катюша, держитесь, милая! Самая светлая память Борису Юрьевичу...

Скриншот: Instagram

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская поженились в 2017 году. В 2020 году у пары родился сын. Мальчика назвали Филипп. До Екатерины Борис был женат на украинке Анне Панасенко. В 2012 году Анна родила Борису дочь Василису. Всего у кинорежиссера четверо детей и один внук.

В конце декабря 2020 года у Грачевского диагностировали COVID-19. Сначала он лечил болезнь дома, однако затем его положили в реанимацию. 14 января его ввели в медикаментозную кому. Врачи оценивали состояние Грачевского как тяжелое и не давали гарантий. Режиссер умер в тот же день.

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