Звезды телевидения открыли семейные фотоархивы – милота до слез (фото)

Ведущие канала «Украина» показали самые милые фотографии / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Фотоснимки, у которых сегодня праздник, способны запечатлеть в памяти важные события, особенные моменты жизни и ценные воспоминания, уверены ведущие телеканала "Украина". Ведущая Марина Кухар говорит, что любит вспоминать эмоции, которые запечатлены на фото:
Лет до четырех Аня любила сидеть на шее в буквальном смысле. И почему-то сразу заливалась смехом. Это было звонко, громко и очень заразительно. Никогда в жизни так искренне и беззаботно не смеялась. Будто сама возвращалась в детство.
А ведущая Анна Панова вспоминает, как на первой фотосессии втроем дочери Милане было всего 4 месяца и они с мужем понемногу привыкали к роли родителей:
До года Милки эти фотографии были только для семейного архива. Этот семейный портрет висит у нас дома на стене. Теперь малышка уже показывает на фото и говорит "ма", "па", и на себя тоже говорит "Ма", потому что пока не может произнести свое имя полностью.
Ведущий Игорь Пупков показал не семейное фото, но не менее ценное для него. На фото изображена Австралия, город Сидней и эта поездка для него – осуществление заветной мечты:
Мечта попасть именно сюда была с очень глубокого детства. Я помню, когда по телевидению транслировали один сериал снятый в Сиднее. И тогда я влюбился в красоты этого города.
А ведущая Юлия Галушка рассказала про любимое семейное фото с дочерью, которое было сделано по дороге домой из Черкасс, где живут ее родители:
Конец июля 2021, где-то на Киевщине. Теплый летний вечер, закат, со мной – родные: дочь в кадре, муж с фотокамерой – за кадром, даже пес сидит и смирно наблюдает (он фотографироваться не любит). Это состояние умиротворения зафиксировалось в фотографии и будет согревать нас зимними вечерами.
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