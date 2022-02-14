Ведущую Дома-2 Ксению Бородину захейтили за фото на танке и в военной форме. Она не стала молчать

/ Фото: Instagram

Одна необдуманная фотосессия спровоцировала скандал на странице Ксении Бородиной в Instagram. Бессменная телеведущая "Дома-2" рассказала, что на выходных впервые в жизни покаталась на танке. Естественно, она опубликовала несколько новых фото.

Управляла танком – это непередаваемые ощущения. Очень необычный, но интересный день. А ещё я сидела в окопе, а надо мной проезжал танк. Сказать , что мне было страшно, это ничего не сказать

Ксения Бородина / Фото: Instagram

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Подписчики не оценили новые фото телеведущей. Ее раскритиковала за снимки, на которых она в танке в военной форме. Многие отметили, что в то время, как появляются сообщения о возможном вторжении России в Украину, такой контент неуместен.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот:Instagram

Скриншот: Instagram

Instagram

Ксения Бородина не стала игнорировать негативные комментарии. Телеведущая в InstaStories стала оправдываться за снимки. Бородина не поняла, почему после опубликованных фото в танке и военной форме ее обвиняют в пропаганде войны.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Бородина заявила, что она за мир, а люди в комментариях сами провоцируют разговоры о войне.

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Скриншот: Instagram

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