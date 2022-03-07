Вера Полозкова покинула Россию: "Есть абсолютно безумная зверская война против ближайших соседей"

Вера Полозкова приняла решение уехать / Фото: Инстаграм Веры Полозковой
Многие российские звезды покинули РФ, не соглашаясь с войной Путина, которую он начал против Украины. К их числу присоединилась и известная поэтесса Вера Полозкова. Она, как вы знаете, не раз приезжала в Украину с творческими вечерами.
На своей странице в инстаграм Вера Полозкова поделилась своим видением ситуации и рассказала, почему она с тремя детьми решила покинуть Россию.
Полозкова также открыто назвала вещи своими именами и спрогнозировала, чем война против Украины для них обернется.
Вот так из страны-агрессора уезжает интеллигенция, не желающая быть на службе у зла.
Также добавим, что в РФ при этом остается ряд думающих людей, которые осуждают действия Путина и требуют от него прекратить военные бесчинства в Украине. И мы об этом не устаем говорить.
- Актриса Чулпан Хаматова с коллегами открыто выступила против войны, которую Россия развязала в Украине.
- Певец Алексей Кортнев осудил российскую власть и вспомнил, когда еще она всех обманула.
- Российский актер Алексей Панин осуждает действия Путина и стыдится российского паспорта.
- Блогер Ника Белоцерковская открыто поддержала украинцев.
- Жена Сергея Жигунова поддержала украинцев и сказала россиянам, что им лгут каждый день.
- Блогер Юрий Дудь призвал Путина прекратить войну.