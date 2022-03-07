Вера Полозкова покинула Россию: "Есть абсолютно безумная зверская война против ближайших соседей"

Вера Полозкова приняла решение уехать / Фото: Инстаграм Веры Полозковой

Многие российские звезды покинули РФ, не соглашаясь с войной Путина, которую он начал против Украины. К их числу присоединилась и известная поэтесса Вера Полозкова. Она, как вы знаете, не раз приезжала в Украину с творческими вечерами.

На своей странице в инстаграм Вера Полозкова поделилась своим видением ситуации и рассказала, почему она с тремя детьми решила покинуть Россию.

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скриншот из инстаграм Веры Полозковой

Полозкова также открыто назвала вещи своими именами и спрогнозировала, чем война против Украины для них обернется.

скриншот из инстаграм Полозковой

Вот так из страны-агрессора уезжает интеллигенция, не желающая быть на службе у зла.

Также добавим, что в РФ при этом остается ряд думающих людей, которые осуждают действия Путина и требуют от него прекратить военные бесчинства в Украине. И мы об этом не устаем говорить.