Вере Брежневой – 40: как изменилась внешность певицы (фото)

Как Вера Брежнева выглядела в детстве / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева не стесняется показывать свои детские фото, хоть признается, что в школе была гадким утенком. Предлагаем вспомнить, как менялась внешность певицы.

В детстве Вера Галушка (девичья фамилия звезды) терпела издевательства со стороны сверстников.

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В юности будущая певица носила короткую стрижку и очки для зрения. Одежда и стиль, по словам самой Брежневой, тоже оставляли желать лучшего. Как она недавно призналась, короткую стрижку она носила из-за папы.

Вера Брежнева в детстве / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева в детстве / Фото: instagram.com/ververa

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Вера Брежнева в юности / Фото: instagram.com/ververa

Жизнь будущей звезды кардинально изменилась после того, как она попала в сверхпопулярную группу "ВИА Гра".

Вера Брежнева в "ВИА Гре" / Фото: Instagram

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Вера Брежнева, Анна Седокова, Надежда Мейхер, Валерий Меладзе / Фото: Instagram

Надежда Мейхер, Вера Брежнева, Альбина Джанабаева / Фото: Instagram

Альбина Джанабаева, Вера Брежнева и Надежда Мейхер / Фото: Instagram

Спустя четыре года постоянных концертов, гастролей и записей новых песен Брежнева решила покинуть группу и начала сольную карьеру, которую по сей день активно развивает.

/ Фото: Instagram

/ Фото: Spletnik

Вера Брежнева заявила, что никогда не была украинской певицей / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева дала новое интервью / Фото: Инстаграм

Ранее Вера Брежнева решила вспомнить зажигательные 2000-е, когда она выступала в группе "ВИА Гра" и записала ремейк песни "Не надо"