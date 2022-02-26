Верка Сердючка показала оккупантам средний палец и призвала уйти из Украины

Верка Сердючка призвала всех поддерживать украинскую армию и терроборону. / Фото: instagram.com/v_serduchka
Уже третий день ведутся бои в разных уголках Украины – наша армия дает отпор врагам. Между тем звезды всячески пытаются помочь прекратить войну, которую начал Кремль.
Среди украинских знаменитостей с призывами прекратить войну к Путину уже обратились Потап , Злата Огневич , Настя Каменских и другие.
Поддержала народ Украины также Верка Сердючка. Кстати, еще накануне вторжения РФ в Украину отрывок из ее выступления активно распространялся в Сети с лозунгом "Геть з України москаль некрасівий".
Сегодня же в Instagram Верка Сердючка добавила фото, на котором она со своей сценической мамой демонстрируют средний палец оккупантам.
Певица отметила, что нас, украинцев, не побороть. Также она призвала всех помогать нашей армии и терробороне.
Прочь! Прочь! Прочь! Стоим и не падаем духом! Никогда этому лживому нашествию не побороть нашу правду. Помогайте армии, помогайте терробороне и друг другу! – написала Сердючка.
Напомним, Монатик написал стихотворение, которое посвятил войне в Украине, которую начала РФ. Также Маричка Яремчук осудила войну и обратилась к россиянам.