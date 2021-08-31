Вернулась и началась война: известная певица вспомнила свой переезд из Москвы в Донецк

Алекса рассказала о возвращении из Москвы в Донецк в 2014 году / Фото: Скриншот из YouTube

В российской столице Алексу (Александру Чвикову) все знали, а она в какой-то момент захотела спокойной семейной жизни. Девушка позвонила родителям и сообщила, что хочет вернуться домой.

Кроме того, она чувствовала себя одинокой, закрылась от людей, ей не нравилась популярность.

Я продала квартиру, продала машины и уехала в Донецк. Я сказала, что не хочу здесь (в Москве – ред.) жить и все... Мне захотелось спокойно жизни, где меня никто не знает, – рассказала Алекса в интервью, опубликованном в YouTube-канале FAMETIME TV.

Переезд Алексы случился в 2014 году, когда начался вооруженный конфликт на территории Донецкой и Луганских областей.

Я переезжаю в Донецк, проходит немного времени и вот этот 2014-й год и война. Это было правда страшно, это ужасно... Я до последнего верила, что все будет хорошо, – вспомнила артистка.

Тогда Алекса не хотела уезжать обратно, но отец буквально заставил ее и маму перебраться в Киев. Семья не надеялась, что вернется в Донецк, к тому же у них начался трудный финансовый период – отец Алексы потерял свой бизнес.

Алекса не долго была в Киеве. Вскоре она познакомилась с парнем и уехала обратно в Москву.

Что сейчас с Алексой

Весной этого года Саша вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, с которым начала встречаться в 2020-м. Пара воспитывает дочь Андриану.

С Тимати Алекса не общается, но с теплом вспоминает их роман на "Фабрике звезд", который, по словам певицы, был настоящим и искренним.

Кто из звезд обещал себе начать новую жизнь, смотрите в сюжете:

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