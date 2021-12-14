Вернулся в Холостячку, но так и не развелся: Рома Свечкоренко обманул Злату Огневич?

Злата Огневич заявила, что Роман Свечкоренко так и не развелся с женой, как обещал / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/svechkorenko
Тот факт, что Рома Свечкоренко покинул шоу, уже после, в своем Instagram, он называл несправедливостью, а также писал, что ему было неприятно говорить о своих прошлых отношениях на всю страну и проходить испытание полиграфом.
Тем не менее, по словам Свечкоренко, он был влюблен в Злату, потому решил вернуться на проект. Но, как оказалось, он не довел до конца дело с разводом.
Об этом Злата Огневич рассказала в новом эпизоде "Но это не точно" Александру Эллерту и Андрею Рыбаку.
Он так и не развелся... На самом деле, для меня это была грустная ситуация. Я свое слово сдержала, я ему сказала: "Я готова дать тебе шанс, возвращайся, если разведешься". Раз он вернулся, я подумала "Окей, он развелся". Но на свидании он мне сказал "Сорри", – рассказала Огневич.
Сам же Свечкоренко заявил, что еще до начала съемок в "Холостячке" он рассказывал о том, что не разведен, но его заверили, что "все будет хорошо", а после выставили лжецом.
Мне жаль, что так сложились мои обстоятельства, что я не успел развестись до начала проекта, хотя я очень этого хотел и сделал все возможное, в рамках закона. Мне жаль, что этим воспользовались и сделали меня обманщиком... Я с самого начала сказал, что я еще в процессе. Еще задолго до начала съемок. Меня заверили, что все будет хорошо, а я просто поверил, – написал Рома в Instagram.
Чем закончилась "Холостячка 2"
В финале романтического реалити Злата Огневич ответила взаимностью на чувства Андрея Задворного. После завершения проекта они строили отношения, но хватило пару не на долго.
Спустя полтора месяца Андрей понял, что не испытывает романтических чувств к Злате. Он не захотел обманывать себя и врать о своей любви, поэтому предложил певице закончить отношения.
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