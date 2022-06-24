"ВИА Гра" забыла свои слова и сплясала на концерте перед россиянами (видео)

Украинская группа "ВИА Гра" выступила перед россиянами. / Фото: Pinterest

Наверное, участницы "ВИА Гры" устроили такой "сюрприз" Валерию Меладзе на день рождения, выступив перед российской аудиторией на Кипре.

Сам исполнитель хита "Текила-любовь" отказался давать концерты для рашистов, а впоследствии и совсем решил уйти со сцены. А вот подопечные его брата Константина продолжают петь гражданам страны-агрессора.

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Участницы группы "ВИА Гра" София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова осуждают войну, которую развязала РФ против Украины. При этом они зарабатывают деньги на своих российских фанатах. Недавно женское трио выступило на открытии отеля Cap St. Georges на Кипре.

Девушки исполнили топовые песни "ВИА Игры", а среди слушателей были граждане РФ. Многих в Сети такое явление возмутило. Ведь здесь артистки открыто выступают против войны, а там уже выступают для граждан страны, начавшей это кровопролитие.

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Артистки не скрывают, что их мнение о "спецоперации" негативное. Несмотря на это, звезды с удовольствием исполнили любимые российской публике хиты и не проронили во время концерта ни слова о своем мнении в политике, – пишет российское издание Starhit .

Кстати, после своего выступления девушки обратились к зрителям на русском языке.

Что говорит "ВИА Гра" о войне

Совсем недавно Ксения Попова в Instastories призвала к сбору средств на покупку "Байракторов" для Украины, ранее анонсированную Сергеем Притулой в день своего рождения.

Скриншот Instastories

Коллега Ксении Софья Тарасова в первый день войны запостила в Instagram пост, сопроводив его черным квадратом. Она попросила мира всем.

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Мои родители из Ленинграда. Как и все предыдущие поколения. Но по причине того, что родители переехали, я родилась и выросла в Киеве. Единственная в семье знаю украинский язык. Всю свою жизнь, я ощущала себя на стыке. На стыке братских культур. Изнутри разрывает на части. Моя душа болит. Очень страшно. Говорить что-то сложно, и потому считаю нужным сейчас, беречь свои силы для поддержки своих близких. Дай Боже мира нам всем, – писала вокалистка.

А вот Ульяна Синецкая до сих пор ни слова не сказала о войне. Хотя ее любимый, украинский певец ALEKSEEV уверял, что Ульяна осуждает РФ за развязанную войну в Украине и стремится изменить гражданство на украинское. Известно, что девушка перебралась к бойфренду в Киев.

Продюсер группы Константин Меладзе тоже молчит о войне и совсем исчез с горизонта. В отличие от мужа Вера Брежнева открыто осуждает Россию и активно помогает Украине, занимаясь волонтерством.