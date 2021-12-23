Вика из НЕАНГЕЛОВ рассказала, сколько украинцам нужно выложить денег на ее выступление

VIKTORIA рассказала, сколько стоит ее выступление. / Фото: instagram.com/vikanablack

Канал "Украина" в новогоднюю ночь порадует украинцев грандиозным концертом "Музыкальная платформа", в котором зажгут известнейшие артисты страны. Среди них будет и экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ", певица VIKTORIA, которая раньше рассказывала о буллинге в группе.

VIKTORIA признается, что для нее встречать Новый год на сцене – обычное дело, так будет и в этот раз.

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За 15 лет я привыкла быть на виду и работать для своей любимой публике. Мне не сложно выйти на сцену 31 декабря. Даже несмотря на то, что это семейный праздник, я всегда это понимала, – делится певица.

Впрочем, как рассказывала звезда, вся ее жизнь всегда была связана с концертами и тем, чтобы служить народу и людям, которые любят артистов.

Даже сегодня не могу позволить себе расслабиться в праздники. Поэтому дам концерт, а потом проведу время с семьей, – призналась VIKTORIA.

Виктория Смеюха поделилась новогодними планами. / Фото: instagram.com/vikanablack

Экс-участница группы НЕАНГЕЛЫ также и поделилась, сколько стоит ее выступление:

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Это такой коммерческий вопрос, который я бы не сильно хотела обсуждать. Говорить о ценах – это не творческое дело. Скажу только, что это точно не меньше 10 тысяч долларов , – поделилась исполнительница.

В концерте-награждении "Музыкальная платформа" также зажгут: Оля Полякова, VERKA SERDUCHKA, MONATIK, LOBODA, DZIDZIO, ALEKSEEV, Александр Пономарев, Артем Пивоваров, Наталья Могилевская, Павел Зибров, Ирина Билык, Сергей Мирон , Анастасия Приходько, TAYANNA, Анна Тринчер, группы "Антитела", "БEZ ОГРАНИЧЕНИЙ", "KAZKA", "KADNAY" и многие другие.

Смотрите масштабный концерт-награждение "Музыкальная платформа" в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:00 на телеканале "Украина".

Кстати, на большом концерте "Музыкальная платформа" назвали лучшие песни 2021 года. По мнению зрителей канала "Украина", топовыми треками стали Make It Rain Champagne, moLOko и другие.