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Вика из НЕАНГЕЛОВ разрезала торт с фото Славы. Каминская отреагировала

Элина Пелешенко
16 ноября, 08:15
В марте этого года группа НЕАНГЕЛЫ заявила о своем распаде. Слава Каминская и Вика Смеюха начали заниматься сольными карьерами

/ Фото: instagram.com/babaslavka, instagram.com/vikanablack

Слава уже успела выпустить несколько песен. Не отстает от экс-коллеги и Вика. Недавно она презентовала свой первый сольный трек. Экс-солистки НЕАНГЕЛОВ не раз признавались, что у них часто случались конфликты и им сложно было работать вместе. Начиная сольную карьеру, Вика решила еще раз об этом напомнить.

У себя в Instagram певица опубликовала пост и показала, торт с фотографией экс-коллеги. Вика сделала вид, что очень удивлена, но отметила, что теперь она ставит красивую точку в истории с НЕАНГЕЛАМИ. Попрощаться с группой Вика решила, разрезав торт с фото Каминской.

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Оказывается, слава не такая уж и горькая, как мне казалось 15 лет, она – приторно-сладкая, – написала Вика

Смеюха отметила, что она уже самодостаточная артистка, у которой началась новая история и намекнула, что Слава все еще пиарится на группе.

Даже если у кого-то пока не настолько насыщенная профессиональная жизнь, чтобы перестать цепляться за прошлое и выезжать за счет других, – написала Вика и добавила строчки из песни экс-коллеги Slava Bogu

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Реакция Славы

Ответ Славы Каминской не заставил себя долго ждать. Сначала она в InstaStories посоветовала Вике найти нового PR-менеджера, а затем опубликовала пост.

Скриншот: Instagram

Я очень люблю юмор и он – совершенно разный, но это, как минимум, не смешно. Это пошло. Ножом Вика разрезала не меня, она разрезает любовь и уважение всех своих и моих поклонников. Ну что ж, именно так Вика решила в очередной раз, но уже символично выразить свою благодарность группе, в которой она проработала так много лет и это её "спасибо" команде, которая так много для неё сделала, – прокомментировала Слава в Instagram.

Слава отметила, что группа НЕАНГЕЛЫ – целая музыкальная эпоха, которая должна была закончиться красиво.

Чуть позже Каминская опубликовала еще один пост Instagram. Она добавила, что вся это ситуация – обычный хайп. Слава не только рассказала о своем сольном альбоме, который скоро выходит, но и пообещала поддержать новые работы Вики.

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Поддержу. От чистого сердца или уже желудка тортом, – написала Слава.

Прокомментировала Каминская и тот самый торт.

За 15 лет разве я не заслужила кренделя эти не лепить рядом с моим святым ликом ? Хотя виной всему могут быть спонсоры ну или вкусы у всех разные ( после короны особенно)

Что пишут в Сети

Поступок Вики ее подписчики не оценили. Многие стали писать, что это перебор.

  • "Бузовой попахивает"
  • "Не очень красиво, конечно"
  • "Ну такое. Жалко все этого выглядит, совсем не так весело, как бы вам хотелось. Сочувствую"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

В комментариях под постом Славы тоже многие раскритиковали поступок Вики.

  • "Зауважала вас еще больше"
  • "Видела ее видео. Испанский стыд, низко, некрасиво"
  • "Да уж, не ожидала от Вики такого"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Смотрите эксклюзивное интервью Вики для программы "Зірковий шлях":

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