Вика из НЕАНГЕЛОВ разрезала торт с фото Славы. Каминская отреагировала

/ Фото: instagram.com/babaslavka, instagram.com/vikanablack

Слава уже успела выпустить несколько песен. Не отстает от экс-коллеги и Вика. Недавно она презентовала свой первый сольный трек. Экс-солистки НЕАНГЕЛОВ не раз признавались, что у них часто случались конфликты и им сложно было работать вместе. Начиная сольную карьеру, Вика решила еще раз об этом напомнить.

У себя в Instagram певица опубликовала пост и показала, торт с фотографией экс-коллеги. Вика сделала вид, что очень удивлена, но отметила, что теперь она ставит красивую точку в истории с НЕАНГЕЛАМИ. Попрощаться с группой Вика решила, разрезав торт с фото Каминской.

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Оказывается, слава не такая уж и горькая, как мне казалось 15 лет, она – приторно-сладкая, – написала Вика

Смеюха отметила, что она уже самодостаточная артистка, у которой началась новая история и намекнула, что Слава все еще пиарится на группе.

Даже если у кого-то пока не настолько насыщенная профессиональная жизнь, чтобы перестать цепляться за прошлое и выезжать за счет других, – написала Вика и добавила строчки из песни экс-коллеги Slava Bogu

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Реакция Славы

Ответ Славы Каминской не заставил себя долго ждать. Сначала она в InstaStories посоветовала Вике найти нового PR-менеджера, а затем опубликовала пост.

Скриншот: Instagram

Я очень люблю юмор и он – совершенно разный, но это, как минимум, не смешно. Это пошло. Ножом Вика разрезала не меня, она разрезает любовь и уважение всех своих и моих поклонников. Ну что ж, именно так Вика решила в очередной раз, но уже символично выразить свою благодарность группе, в которой она проработала так много лет и это её "спасибо" команде, которая так много для неё сделала, – прокомментировала Слава в Instagram.

Слава отметила, что группа НЕАНГЕЛЫ – целая музыкальная эпоха, которая должна была закончиться красиво.

Чуть позже Каминская опубликовала еще один пост Instagram. Она добавила, что вся это ситуация – обычный хайп. Слава не только рассказала о своем сольном альбоме, который скоро выходит, но и пообещала поддержать новые работы Вики.

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Поддержу. От чистого сердца или уже желудка тортом, – написала Слава.

Прокомментировала Каминская и тот самый торт.

За 15 лет разве я не заслужила кренделя эти не лепить рядом с моим святым ликом ? Хотя виной всему могут быть спонсоры ну или вкусы у всех разные ( после короны особенно)

Что пишут в Сети

Поступок Вики ее подписчики не оценили. Многие стали писать, что это перебор.

"Бузовой попахивает"

"Не очень красиво, конечно"

"Ну такое. Жалко все этого выглядит, совсем не так весело, как бы вам хотелось. Сочувствую"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

В комментариях под постом Славы тоже многие раскритиковали поступок Вики.

"Зауважала вас еще больше"

"Видела ее видео. Испанский стыд, низко, некрасиво"

"Да уж, не ожидала от Вики такого"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Смотрите эксклюзивное интервью Вики для программы "Зірковий шлях":

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