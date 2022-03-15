Вика из НЕАНГЕЛОВ объяснила, почему она молчит о войне в Украине: "Господь рассудит позицию каждого"

Виктория Смеюха рассказала, что ее семья пострадала в Харькове во время обстрелов / Фото: instagram.com/vikanablack

Идет 20 день войны в Украине. За этот период уже многие звезды украинского шоубиза озвучили свою позицию и проявили свой патриотизм. Монатик даже написал стихотворение на тему войны, а Сергей Бабкин посвятил новую версию культовой песни талантливейшим воинам ВСУ.

В то же время, экс-участница группы НЕАНГЕЛЫ не хотела на публику говорить о кровопролитии в Украине, которое начал путин. Только на днях она отважилась высказаться.

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Я ненавижу эту проклятую войну! Она забирает множество жизней! Ежедневно! И также я ненавижу то, как на ней пиарятся мои коллеги по цеху, выискивая жертв для информационной войны… внутри своего же профессионального круга. Я молчу, не потому что я нейтральная, правая, левая или какая-то еще!, – написала Виктория в Instagram.

Певица призналась, что ей сейчас больно и нужно "прийти в себя". Также Вика рассказала, что ее семья пострадала в Харькове – снаряд попал в квартиру, где находились отец и мать Смеюхи.

Я в столице. Я не сбежала. Я не делаю прямых эфиров с моим рыдающим лицом на весь экран. Мне надо успокоиться. На мне ответственность за благополучие моих самых любимых людей. С моим близким человеком я организовала эвакуацию семьи из Харькова в надёжное укрытие. Пострадали не только мои родители, но и другие родственники, что тоже жили в городе, поселившемся в моём сердце навсегда!, – добавила артистка.

Вика подчеркнула, что она – за Украину и против войны и геноцида украинской нации. Также Виктория посоветовала "носителям традиционных/нетрадиционных взглядов, а также внезапным патриотам направить свой гнев не на нее из-за молчания, а взять свою смелость и использовать ее против общего недруга".

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Страна нуждается в героях на деле — не на словах! Я не люблю шантаж, я не люблю провокацию. И я не люблю грязь. Когда происходит трагедия в моём государстве — я стою с ним до конца! У меня нет манеры тыкать пальцем. Господь рассудит позицию каждого. Но я буду той, кто останется со своим народом, не обязательно появляясь в прямом эфире! Поверьте, мне сейчас не до публичности. Я такой же человек, как и миллионы других граждан моей Родины, – заявила певица.

Раньше Злата Огневич заявила, что у нее не осталось оправданий ни для одного жителя россии. А вот тревел-блогер Антон Птушкин сказал, что "целое поколение россиян будет расти с клеймом этой войны".

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