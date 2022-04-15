Виктор Павлик назвал российских звезд, поддержавших его с начала войны (видео)

Виктор Павлик рассказал, как его поддержали российские артисты / Фото: Коллаж: Сегодня

Виктор Павлик говорит, что абсолютно не обращает внимания на артистов, которые молчат о войне. Их рассудит Бог – считает певец. Но есть несколько российских звезд, с которыми Виктор Франкович с начала войны все же пообщался.

В интервью Зірковому шляху в YouTube Виктор Павлик назвал их имена – это Алексей Глызин и Николай Трубач. По словам Павлика, они несколько раз связывались с ним, выражали поддержку.

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Коля Трубач – украинец и, конечно, писал мне много. Писал, что очень волнуется за украинцев, за родину. Они давно переехали, поэтому я не спрашивал его, собирается ли он возвращаться в Украину, – поделился Виктор Павлик.

Звонил ему несколько раз и Алексей Глызин. Известный музыкант, по словам Павлика, не понимает, как сегодня в центре Европы может быть война.

Леша Глызин за этот период раза два мне звонил по телефону, писал... "Как так, разве такое может быть, это же невозможно". Я говорю "Леш, так есть". Высылал ему очень много разных фотографий, разных видео. Он охал и ахал, – поделился Виктор Павлик.

Павлик вспомнил, что Глызин всегда, приезжая в Украину, первое, что говорил: "Хай живе Степан Бандера та його жінка Параска".

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Такой у него был лозунг всегда, когда он приезжал в Украину, – добавил Виктор Павлик.

Ранее молодая супруга Виктора Павлика рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в одном из аэропортов Стамбула.

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