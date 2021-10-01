Виктория Боня, которая верила в "чипирование" и заговоры, вакцинировалась от COVID-19

Виктория Боня призналась, что сделала прививку вакциной Moderna / Фото: instagram.com/victoriabonya

Совсем недавно Боня рассказывала о якобы о заговоре между ВОЗ и Биллом Гейтсом. Светская львица ранее была уверена, что вакцина от COVID-19 опасна и может привести к бесплодию.

Экс-звезда "Дома-2" считала, что вакцина создана для стерилизации женщин. К такому мнению она пришла после прочтения статьи, которую ей прислал знакомый.

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Похоже, что Виктория не поменяла свою точку зрения, но сейчас она решила вакцинироваться. Боня заявила, что сделала это не по своей воле, а потому что без вакцины она не смогла бы работать в странах Европы.

Сделала сегодня себе прививку вакциной Modrena для работы. Не потому что хотела, а потому что надо. Добровольно-принудительная медицина сейчас во всем мире. Чувствую себя хорошо. Вроде бы все нормально, следующая прививка через три недели, – поделилась Боня в Instagram.

Скриншот: Instagram

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После этой новости Виктории стали писать ее подписчики и начали обвинять в "проплаченной рекламе" вакцинации. Боня ответила хейтерам и сказала, что никогда бы не стала рекламировать вакцину за деньги. Экс-ведущая подчеркнула, что сделала прививку не по своей воле.

Я работаю над одним проектом четыре года. Мне сказали, что если у меня не будет вакцины, он не состоится. А для меня это важный проект. Меня поставили перед фактом, – объяснила Боня.

Скриншот: Instagram

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