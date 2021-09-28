Вин Дизель отправится на родную планету

Вин Дизель в фильме "Риддик" (2013) / Фото: themoviedb.org
На официальной странице в Instagram Вин Дизель разместил пост об отменной работе своей команды над четвертым фильмом франшизы Риддика "Фурия", намекнув, что она гораздо ближе, чем может показаться и опубликовал фотографию главного героя.
Еще в 13-м году актер говорил в интервью: "Нам предстоит добраться до Андерверса. Я этого ожидаю и верю, что так нужно. Нужно пройти Андерверс, чтобы попасть на Фурию".
Чтобы скрасить ожидание новой части и вспомнить на чем завершилась история, предлагаем посмотреть последний фильм франшизы "Риддик" на OLL.TV:
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