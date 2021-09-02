Виталий Кличко забыл о 25-й годовщине брака со своей супругой, но опровергнул слухи о разводе

Виталий Кличко и его супруга Наталия Кличко / Фото: instagram.com/vitaliyklitschko, facebook.com/nataliaklitschkoofficial

Легендарный украинский боксер и мэр Кива Виталий Кличко, который на днях удивил фотографией из леса, признался, что о 25-й годовщине брака со своей возлюбленной, певицей Наталией Кличко он забыл. Более того, супруги видятся лишь несколько раз в году, поскольку Наталия живет в Германии. Тем не менее по словам спортсмена, душевную близость в отношениях они сохранили.

Об этом Виталий Кличко эксклюзивно рассказал в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина". Мэр Киева объяснил это особенностями своей профессии.

Я уже не помню. Настоящий мужчина, который ничего не помнит. Знаете почему? У меня такая профессия была, я занимался боксом. Бокс такой тяжелый вид спорта, иногда пропускаешь удары и т.д. Знаете, иногда не помню. Откровенно хочу сказать, вы подготовились так хорошо. Я не помню четко, когда, – сказал Виталий Кличко.

Как оказалось, и свадьбы у Виталия с Наталией не было. По словам Кличко-старшего, это была лишь формальность, так как дата бракосочетания пришлась на период между сборами.

Супруга Виталия Кличко, Наталия / Фото: facebook.com/nataliaklitschkoofficial

Виталий Кличко опровергнул и слухи о том, что они с Наталией якобы уже в разводе.

Это моя частная жизнь. Я могу сказать – слухов очень много могут, кто-то может что-то придумать, что-то додумать. Но очень важно, чтобы ты сам знал правду и всегда был искренен. Вам справку принести? В браке, – ответил Виталий Кличко на вопрос журналистки.

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