Влад Яма показал сексуальное фото жены в ее день рождения и приготовил ей праздничный сюрприз

Влад Яма трогательно поздравил жену с днем рождения / Фото: instagram.com/vladyama_official

Украинский хореограф Влад Яма, который недавно "оголился" перед публикой, решил публично поздравить свою супругу с днем рождения.

Танцор опубликовал на своей странице в Instagram фото Лилианы с соблазнительном боди и написал нежное обращение к ней.

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Вот как влюбился в эти глаза много лет назад… так и продолжаю влюбляться всё больше! И не только в глаза…Спасибо Тебе за вдохновение, мудрость, доброту и Сына! И не забывай, что Ты – лучшая!.. Люблю всем сердцем! С Днём Рождения, – поздравил супругу Влад Яма.

А вот в своем аккаунте Лилиана показала, какие подарки получила от сына и мужа в честь праздника. Мужчины сделали Лилиане сюрприз и ровно в полночь появились с букетом цветов и поздравлениями.

Скриншот – instagram.com/liliya_yama/

Хореограф подарил супруге джинсовые шорты от известного дизайнера. Лилиана призналась, что шорты – это ее слабость и она безумно рада подарку. Стоимость такого подарка от американского бренда примерно 275$ (около 8 тысяч гривен).

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Скриншот – instagram.com/liliya_yama/

Напомним, что Влад Яма и его супруга Лилиана вместе уже больше 14 лет. Влюбленные поженились семь лет назад и сейчас воспитывают 6-летнего сына.

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