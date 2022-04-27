Владимир Остапчук вместе с каналом "Украина" запустил стендап-шоу "ДжонсоНьюз" на YouTube

Владимир Остапчук начал вести новое YouTube-шоу / Фото: Скриншот из YouTube, Коллаж: Сегодня

Телеканал "Украина" открывает отдельный фронт борьбы, в котором безжалостным оружием будет смех над врагом. Уже стало очевидно, что и в самые трудные времена украинцы не просто не теряют задора и позитивного настроя, а наоборот – наши юмор и сатира стали одними из тех черт, которые укрепляют нас и помогают в противостоянии оккупантам.

"ДжонсоНьюз", как мы сами шутим, это новости, которые смотрит даже королева Британии, – отмечает ведущий и автор нового шоу Владимир Остапчук и объясняет, как родилось название проекта. – Все просто: премьер-министр Великобритании – он же Джонсонюк, он большой наш патриот. Сам формат мы придумывали вместе с каналом "Украина" в бомбоубежищах, под сирены и жуткие новости с войны. Но в эти самые страшные моменты мы наконец-то поняли, кто мы, украинцы. Что мы не просто крепкие, мы титаны, мы защищаем всю Европу, а Киев, где собственно мы и снимаем шоу, – это столица свободы. И в том, что Украина сейчас – сердце мира, убедились все. Именно это настроение и драйв мы хотим передать через экраны.

В эфире стендап-шоу Владимир Остапчук представляет сатирический взгляд на действия оккупантов и разного рода коллаборантов, на рашистскую ложь о войне в Украине, высмеивает мифы о "русском величии" и тех, кто их боится или поддерживает. Также автор и ведущий "ДжонсоНьюз" показывает, как сами украинцы, даже в час тяжелых испытаний, метко шутят над врагом, знакомит зрителей с народным украинским юмором времен войны.

Реклама

Мы хотим показать всему миру, что мы нация с самым крутым чувством юмора. Даже под обстрелами, даже когда другие ломаются и не выдерживают, мы выстоим и обязательно победим. Смех и вера в Украину – главное оружие нашего проекта! – добавляет ведущий канала "Украина".

Канал "Украина" запустил на Youtube стендап-шоу "ДжонсоНьюз" с Владимиром Остапчуком / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Стендап-шоу "ДжонсоНьюз" выходит на Youtube-канале.