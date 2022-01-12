Влажная Настя Каменских подшутила над Потапом в постели: Мой храпунцель (видео)

Настя Каменских записала забавное TikTok-видео с участием Потапа. / Фото: instagram.com/kamenskux
Сейчас Настя Каменских с Потапом наслаждаются отдыхом в солнечной Мексике и набираются силы перед началом нового рабочего года. Но артистка не забывает о своих поклонниках и делится с ними кадрами из отпуска, где она демонстрирует секси-формы в пикантном бикини.
Из Мексики Настя публикует в Instagram фото в разных образах, а также записывает TikTok-видео. Впрочем, на роликах она всегда появлялась сама, а это решила показать своего мужа.
Так, звезда разместила забавное видео, на котором Потап сладко дремал и вероятно мелодично храпел.
Мой любимый храпунцель, – лаконично подписала ролик Каменских.
Вероятно, ролик Настя записала утром, когда она уже успела принять душ, а муж отдыхал.
На видео певица предстала без мейка, с мокрыми распущенными кудрями и в белом халате. Вместе с Потапом она лежит в постели гостиничного номера.
Кстати, артистка опубликовала видео не с оригинальным звуком и вместо возможного храпа Потапа подставила популярный трек в TikTok – Bongo cha cha cha Екатерины Валенте. А еще Настя решила воспользоваться маской, которая сменила губы рэпера.
В свою очередь фолловеры поблагодарили Настю за смешной контент. Но были и те, кто упрекнул певицу за ролик, мол артистка издевается над мужем:
- Если любимый, то зачем на весь мир высмеивать?
- Прикольно храпит.
- Дай поспать человеку.
- Молодцы, с юмором.
- Плохая примета фоткать спящих. Мы и так знаем, что он храпит, к этому возрасту уже все храпят.
- Своего называю храпиз**н.
- Начал нормальные песни петь.
- На мой взгляд – это подло, по крайней мере не корректно по отношению к человеку. Это личное. А если бы он вас так, например, вы спящая лежите и попукиваете – тоже нормально было бы?
Напомним, ранее NK записала короткое видео для TikTok вместе с российским артистом Александром Ревой.