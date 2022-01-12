Вместе со школьной скамьи: история любви Леонида и Нины Куравлевых

Леонид Куравлев и его супруга Нина / Фото: Instagram

Известный советский актер и любимец миллионов зрителей Леонид Куравлев в последние годы редко появляется на публике. А сейчас здоровье актера серьезно ухудшилось из-за болезни и он оказался в реанимации.

Причиной многолетнего затворничества Куравлева стала потеря любимой супруги Нины, с которой артист был вместе еще со школы.

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Школьная любовь Леонида Куравлева

Тогда будущий артист был еще простым 9-классником. Вместе с друзьями совсем юный Леня увидел девочку на катке и не мог оторвать от нее глаз. Как позже он узнал, ее зовут Нина и она на два года его младше.

Леонид Куравлев в молодости

В начале Нина и Леня просто общались, как друзья ходили в кино и на прогулки, много созванивались. Вскоре между подростками завязались не только дружеские чувства. Уже тогда Куравлев понял, что встретил свою единственную.

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Счастливый брак длиною в 52 года

Казалось бы, что ребята тогда были совсем юными и говорить о серьезных отношениях было бы глупо. Но Куравлев смог пронести любовь к единственной девушке и через годы учебы в ВУЗе. Сразу после окончания театрального, актер решился сделать предложение Нине.

С тех пор супруги всегда были вместе. Леонид Вячеславович не раз говорил о том, что у его жены был удивительный характер – она не устраивала сцен ревности и не ругалась, но при этом всегда показывала, что цену себе знает.

Леонид Куравлев с женой и детьми

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Супруги жили достаточно скромно, несмотря на то, что Куравлев уже тогда был любимцем всех советских зрителей. Нина Васильевна посвятила себя работе учителем английского языка, а после стала директором школы. В шутку многие знакомые пары, называли Леонида учеником Нины Васильевны.

В браке у Леонида и Нины Куравлевых родилось двое детей – дочь Екатерина и сын Василий. Екатерина пошла по стопам отца и снималась в кино, а Василий – построил свой бизнес и воспитывает троих детей.

Леонид Куравлев со своей женой Ниной

Жена всегда был верным другом и советчиком для артиста. Таким теплым и крепким отношениям Леонида Вячеславовича и Нины Васильевны завидовали многие. В 2010 году, любя друг друга, как и прежде, Куравлевы отметили "золотую" свадьбу.

В 2012 году случилось ужасное – у супруги артиста случился инфаркт. Серьезный приступ женщина перенесла "на ногах", когда врач сообщил, что ей необходима срочная операция, было уже поздно. Сердце единственной любви Куравлева остановилось.

Актер похоронил супругу на Троекуровском кладбище, а через несколько лет выгравировал на надгробии и свое имя оставив лишь место для даты смерти.

Могилы Нины Куравлевой

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