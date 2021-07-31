Внучка Ротару нежно поцеловалась со своим бойфрендом из списка Forbes на итальянском побережье

Внучка знаменитой украинской певицы проводит лето за границей со своим молодым человеком, 32-летним предпринимателем Денисом Жадановым. Пара путешествует по Италии

Соня Евдокименко и Денис Жаданов / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Именно там влюбленные отметили их первую годовщину отношений, а после этого молодой человек поделился трогательным фото, на котором позировал в обнимку с Соней. Теперь же пара вместе посетила свадьбу друзей, которая прошла на юге Италии, в деревне Позитано. Место расположено на скалистых склонах, с которых открывается шикарный вид на море.

В Instagram Соня Евдокименко опубликовала несколько фото, сделанных на фоне живописных локаций. На первом снимке внучка Софии Ротару позирует в наряде лимонного оттенка сама. На другом фото запечатлен поцелуй Дениса и Сони.

Неземной вечер, посвященный любви, – написала Соня Евдокименко, отметив своих друзей, которые сыграли свадьбу.

В Сторис Соня показала праздничный стол.

Скриншот Instagram

Что известно о романе Софии Евдокименко и Дениса Жаданова?

Об отношениях пары стало известно зимой прошлого года. До этого Соня Евдокименко встречалась с французом Марко Дюменилем. Причину расставания с ним девушка не раскрыла.

Денис Жаданов – 32-летний предприниматель родом из Украины. Сейчас он – вице-президент по маркетингу в одной компании, расположенной в Нью-Йорке. В 2018 году Денис Жаданов появился в списке американского журнала Forbes – "ТОП-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет" (30 Under 30 Europe).

Денис и Соня познакомились в Нью-Йорке. Именно там девшука учится и строит модельную карьеру.

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