Внучка Ротару отметила первую годовщину отношений со своим парнем из списка Forbes (фото)

20-летняя Соня Евдокименко редко говорит о своих отношениях с IT-предпринимателем Денисом Ждановым. Пара лишь иногда публикует совместные фото

Соня Евдокименко отметила первую годовщину отношения с Денисом Ждановым / Фото: Instagram: iamsofiaeve

Модель Соня Евдокименко вчера отпраздновала первую годовщину отношений со своим парнем Денис Ждановым, который старше нее на 12 лет. Пара решила провести время в Италии. У себя в соцсетях Соня и Денис поделились совместными фото.

Избранником Сони Евдокименко стал 32-летний украинский предприниматель Денис Жаданов. Парень родом из Украины, а в Нью-Йорке работает вице-президентом по маркетингу в известной компании. В 2018 году американский Forbes внес Дениса в список "ТОП-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет" – 30 Under 30 Europe. Пара познакомилась в Нью-Йорке, где внучка Софии Ротару сейчас живет и строит карьеру модели.

В СМИ уже появлялись слухи о свадьбе Сони и Денис. Сын Софии Ротару опроверг информацию. Вскоре возможную свадьбу прокомментировала и сама София Ротару. Она считает, что о свадьбе пока рано думать.

Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба и она будет сама решать. Она еще юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится, – сказала певица.

Смотрите сюжет о Соне и ее избраннике: