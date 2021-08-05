Внучка Софии Ротару восхитила трендовым платьем с глубоким декольте

София Евдокименко отдыхает в Италии / Фото: instagram.com/iamsofiaeve
София не один год уже работает в модельном бизнесе, поэтому всегда поддерживает себя в отличной форме – Италия с ее круассанами и пиццей не стала исключением. Это она продемонстрировала и в Instagram, где опубликовала снимки возле бассейна.
На них 20-летняя София позирует не в купальнике, но не менее соблазняющем наряде – обтягивающем трикотажном платье с глубоким декольте. Цвет платья – лайм, длина – макси.
Свой образ девушка дополнила яркими вьетнамками и массивным колье.
Снимок она подписала коротко: "La Pausa", что в переводе с итальянского означает перерыв.
Поклонники не оставили ее без комплиментов и написали ей в комментариях много приятных слов:
- Очень красивая!
- Красавица Сонечка.
- Такой красивый цвет платья. Очень идет
- Какая милая
- Прекрасная.
Интересно, что на днях Соня Евдокименко и Денис Жаданов отпраздновали первую годовщину. Поэтому, скорее всего, их путешествие в Италию имеет еще и романтический подтекст.
С чего начался роман Софии Евдокименко и Дениса Жаданова
Соня и Денис заявили о том, что состоят в отношениях, с зимы 2020 года. До этого внучка Софии Ротару встречалась с французом Марко Дюменилем.
Денис Жаданов – 32-летний предприниматель родом из Украины. Сейчас он – вице-президент по маркетингу в одной компании, расположенной в Нью-Йорке. В 2018 году Денис Жаданов появился в списке американского журнала Forbes – "ТОП-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет" (30 Under 30 Europe).
Соня Евдокименко познакомилась с Денисом в Нью-Йорке, так как сейчас там учится и строит модельную карьеру.
Как украинские звезды встретили своих вторых половинок – узнайте в ролике:
Новости на эту же тему:Джанабаева после родов сразила шикарным бюстом и утащила Меладзе на свиданку (видео) Рианна стала миллиардером и самой богатой певицей планеты Павел Зибров написал свой хит "Женщина любимая" не о жене Марине Барабанщика из The Offspring заставили уйти из группы из-за отказа вакцинироваться