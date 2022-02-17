Младший внук Пугачевой преподнес знаменитой бабушке особый подарок (видео)

Внук Аллы Пугачевой подарил ей постер советских времен с ее фотографиями и отрывками интервью / Фото: Instagram

Младший внук Аллы Пугачевой редко появляется в соцсетях бабушки и ее мужа Максима Галкина. Чаще всего семья встречается только по праздникам. На этот раз Дени решил навестить бабушку, не дожидаясь каких-то дат. Внук певицы приехал не с пустыми руками.

Он подарил Алле Пугачевой картину. С одной стороны был постер советских времен, а с другой – вырезки из публикаций с фотографиями звезды и фрагментами интервью.

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Как же обожаю радовать родных подарками. Тем более когда получается найти такие особенные вещи, – рассказал Дени у себя в Instagram.

А Максим Галкин показал, как Алла Пугачева и двойняшки рассматривают подарок Дени.

Подписчики Максима Галкина оценили такой подарок.

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Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, у Аллы Пугачевой трое внуков: Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клавдия Земцова. Никита и Клавдия решили пойти по стопам знаменитой бабушки, а вот Дени не очень любит публичность. Он занимается организацией мероприятий и фотографией.

Кристина Орбакайте с сыном Дени / Фото: instagram.com/orbakaite_k

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