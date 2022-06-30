Внук Софии Ротару после провальной попытки побега из Украины оставил загадочное послание в Сети

Анатолий Евдокименко опубликовал пост в Instagram, посыл которого неизвестен / Фото: Коллаж: Сегодня
В начале марта музыкант Анатолий и его отец Руслан Евдокименко оказались у всех на слуху. И все из-за скандального поступка. Родственники Софии Ротару пытались незаконно пересечь украинско-молдавскую границу на надувной лодке. Вместе с ними было еще несколько мужчин призывного возраста. Каждый заплатил по 2 тысячи долларов гражданину Молдовы, чтобы тот помог им провести эту аферу. Однако пограничники задержали беглецов в Винницкой области.
После этой новости внук и сын Софии Михайловны громко "прославились" в Сети. Сама артистка инцидент никак не комментировала. Также Руслан с Анатолием решили забыть этот эпизод из жизни.
Анатолий исчез из соцсетей. Только 23 марта молодой диджей опубликовал фото в Instastories в честь...своего дня рождения.
Прошло несколько месяцев и внук Ротару снова решил напомнить о себе в Instagram . Он опубликовал черно-белый снимок, где задумчиво позирует, сидя в кресле.
Мне казалось, что я вижу сон, от которого уже никогда не проснусь, – подписал кадр Анатолий, не уточнив, о чем именно идет речь.
Возможно, Евдокименко-младший говорил о войне, или о своем неудачном бегстве или же в жизни его постигло какое-то несчастье. Фанатам осталось только догадываться, что это за посыл оставил музыкант.
На загадочный пост Анатолия уже отреагировали его звездные родственники. София Михайловна, младшая сестра София и родители оставили под публикацией....просто смайлики:
Кстати, говорят, что Анатолий сейчас находится в Нью-Йорке. Однако официального подтверждения пока нет.
Кратко о внуке Софии Ротару
Анатолий Евдокименко – первенец единственного сына Софии Ротару – Руслана и его жены Светланы. Также у него есть 21-летняя сестра София, которая сейчас учится в Нью-Йорке и строит карьеру модели.
Внук артистки до войны большую часть времени проводил в Лондоне. Известно, что он профессионально занимается фотографией, а также пробует себя в роли фотомодели. Кроме того, Анатолий пишет музыку. Ранее он исполнял песни в жанре хип-хоп на русском и создавал ремиксы для популярных треков. Музыкант придумал творческий псевдоним DJ SHMN.
Раньше мы подробнее рассказывали, чем занимается внук Софии Ротару .
Напомним, на днях София Михайловна вернулась в соцсети и все из-за обстрела ТЦ в Кременчуге.