Во время съемок сериала Netflix погибли 2 актера, еще 6 человек госпитализированы

На съемках сериала Netflix погибли два актера / Фото: Netflix

Компания Netflix уже не первый раз оказывается в центре скандала – платформу не раз обвиняли в сексуализации детей, провокационных сценах и прочих спорных моментах.

Однако на этот раз шумиха вокруг Netflix разгорелся из-за гибели актерского состава во время съемок сериала "Избранный", который стартовал в 2019 году. Как сообщает People, фургон со съемочной группой попал в ДТП, в результате которого погибли актеры Раймундо Гардуньо Крус и Хуан Франсиско Гонсалес Агилар (Пако Муфоте).

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Также с травмами были госпитализированы еще два актера и четыре члена команды. Сейчас медики оценивают их состояние как стабильное.

По информации СМИ, авария произошла по пути из Санта-Росалии в местный аэропорт в субботу. С этого момента производство сериала было приостановлено до окончания официального расследования происшествия.

Лилиана Конлиск Гальегос, подруга Муфоте, рассказала The Daily Beast , что ее покойный друг жаловался на проблемы с транспортировкой и логистикой во время съемок. Так, по словам актера, компания экономила деньги и использовала членов съемочной группы в качестве водителей.

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Мне больно думать, что им воспользовались, что его заставляли работать в плохих условиях, особенно в такой компании-мультимиллионере, как Netflix, – заявила подруга погибшего актера.

Ранее стало известно, что Netflix готовит реалити-шоу по мотивам сериала "Игра в кальмара".