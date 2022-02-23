Волочкова без штанов позировала в компании молодых мужчин: "Сегодня будет тройничек"

Анастасия Волочкова между двумя Дмитриями позировала у себе в особняке. / Фото: instagram.com/volochkova_art

В Instagram Анастасия Волочкова опубликовала снимок, на котором она позирует в компании двух мужчин. Один из них – ее новый ухажер Дмитрий, который на 22 года младше звезды. Другой же парень якобы просто друг – его тоже зовут Дима.

Вечер в кругу друзей. Все в форме! Поздравляю всех мужчин с 23 февраля! — подписала фото Волочкова.

Реклама

Судя по фото, теплый вечер балерина с молодыми мужчинами провела в своем загородном особняке.

Кстати, Волочкова сама надела футболку со своим портретом и ребят тоже переодела в такую форму. В то же время избранник Анастасии "по-хозяйски" расположился на диване балерины и обнял ее за талию.

Сама артистка по скромному сложила руки на коленях и вытянула длинные ноги.

Реклама

Такое неоднозначное фото троицы немного озадачило фолловеров. Некоторые даже увидели в кадре намек на интимные отношения, другие же решили, что парням рано ходить в гости к взрослой балерине:

Бермудский треугольник!

Оба – любимые?

Мама и сыновья.

Сегодня будет тройничек.

Как всегда, без штанов, готова к вертолета.

А почему вы без штанов?

Парни довольны.

Скриншот Instagram

Понравился этот материал? Голосуй! Да Нет

Реклама

Раньше Анастасия Волочкова пожаловалась на экс-любовника, который находиться в украинском розыске.