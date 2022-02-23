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Волочкова без штанов позировала в компании молодых мужчин: "Сегодня будет тройничек"

Анастасия Рогожинская
23 февраля, 18:11
Балерина не перестает удивлять Сеть своими буднями. На этот раз звезда показала, как и с кем проводит зимний вечер

Анастасия Волочкова между двумя Дмитриями позировала у себе в особняке. / Фото: instagram.com/volochkova_art

В Instagram Анастасия Волочкова опубликовала снимок, на котором она позирует в компании двух мужчин. Один из них – ее новый ухажер Дмитрий, который на 22 года младше звезды. Другой же парень якобы просто друг – его тоже зовут Дима.

Вечер в кругу друзей. Все в форме! Поздравляю всех мужчин с 23 февраля! — подписала фото Волочкова.

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Судя по фото, теплый вечер балерина с молодыми мужчинами провела в своем загородном особняке.

Кстати, Волочкова сама надела футболку со своим портретом и ребят тоже переодела в такую форму. В то же время избранник Анастасии "по-хозяйски" расположился на диване балерины и обнял ее за талию.

Сама артистка по скромному сложила руки на коленях и вытянула длинные ноги.

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Такое неоднозначное фото троицы немного озадачило фолловеров. Некоторые даже увидели в кадре намек на интимные отношения, другие же решили, что парням рано ходить в гости к взрослой балерине:

  • Бермудский треугольник!
  • Оба – любимые?
  • Мама и сыновья.
  • Сегодня будет тройничек.
  • Как всегда, без штанов, готова к вертолета.
  • А почему вы без штанов?
  • Парни довольны.
Скриншот Instagram

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Раньше Анастасия Волочкова пожаловалась на экс-любовника, который находиться в украинском розыске.