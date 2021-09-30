Волочкова больше не одна. Балерина засветила нового бойфренда (фото)

Анастасия Волочкова рассказала о новом романе / Фото: instagram.com/volochkova_art

В мае этого года Анастасия Волочкова рассталась с бизнесменом по имени Олег спустя 10 месяцев отношений. Балерина жаловалась, что избранник не уделял ей должного внимания. Похоже, артистка больше не переживает из-за расставания. Балерина намекнула, что у нее начался новый роман.

Свято место пусто не бывает, — подписала Волочкова снимок.

Балерина пока не показывает лицо возлюбленного, а лишь засветила его руки.

скирншот: Instagram

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Информации о новом бойфренде Волочковой пока нет. В ближайшее время балерина точно не будет показывать возлюбленного. В прошлый раз лицо экс-возлюбленного балерина тоже скрывала, показывала то его тень, то руки в кадре. Так что теперь подписчиков Анастасии ждет новая порция похожих фото.

Ранее Анастасия Волочкова признавалась, что хочет видеть рядом с собой сильного и благородного мужчину, который будет уважать и поддерживать ее творчество.

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Многочисленные фото с Олегом в Instagram очень раздражали поклонников Анастасии.

Анастасия Волочкова выпустила новый альбом, но понравился он не всем.