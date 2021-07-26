ТОП-5 Google-запросов об имениннице Светлане Тарабаровой

26 июля певица и сонграйтер TARABAROVA празднует день рождения. По этому случаю мы собрали 5 самых популярных вопросов о Свете и ответили на них

День рождения TARABAROVA: ТОП-5 Google-запросов о популярной певице / Фото: instagram.com/tarabarova

Тарабарова песни

TARABAROVA — не только исполнительница, но и автор всех своих хитов и талантливая композитор. На ее счету уже три сольных альбома: "Мир всем", "Вірю.Знаю", "23.25" и десятки хитов.

В сольное музыкальное плавание певица отправилась 9 лет назад, но обрела свой уникальный стиль, те самые ноты, которые напевают все, только после 2015 года.

Светлана Тарабарова / Фото: пресс-служба

А сегодня сложно найти человека, который не слышал радио бестселлеров "Маніфест", "Добре з тобою", "Казково", "Світло в тобі", "Цунами" и многие другие.

К слову, сегодня, в свой праздничный день, певица подарила себе и представила миру еще один авторский танцевальный сингл "Солодкі 16", который уже можно послушать на всех цифровых площадках.

Тарабарова Инстаграм

За Instagram-профилем певицы следят почти 600 тыс. поклонников. В нем Светлана сочетает личную жизнь и творчество: делится всеми новинками, часто постит фото и видео с концертов и особо охотно репостит отметки фанатов, которые снимают видео у сцены или публикуют совместные фото.

Касательно личной жизни, в ее профиле вы можете найти (и не постесняться лайкнуть) сотни позитивных фото с сыном Иваном, дочкой Марией и мужем Алексеем. Тарабарова не скрывает от глаз поклонников и своих близких родственников и друзей.

Тарабарова родила

Светлана вместе с мужем воспитывают двоих детей. Старшего — Ивана — певица родила в 2018 году, а младшенькой — Марии — нет еще и годика.

TARABAROVA с мужем и детьми / Фото: пресс-служба

Тарабарова муж

Со своим будущим мужем Алексеем Бондарем Светлана познакомилась в 2011 году и через 5 лет пара сыграла свадьбу.

Светлана Тарабарова замужем за Алексеем Бондарем / Фото: пресс-служба

Это радостное событие вдохновило TARABAROVA на еще один хит — "Я кажу так". Интересно, что трек вышел даже раньше, чем широкая общественность узнала о том, с кем же обручилась Светлана. Ведь до свадьбы влюбленные оберегали свои отношения за семью замками.

Тарабарова руханка

Как только запустилась онлайн-школа с началом карантина весной 2020 года, "онлайн-руханка" со звездами проходила под треки TARABAROVA. Тогда видео с легкими разминочными упражнениями под танцевальные треки Светланы быстро завирусились не только в Instagram, но и в сети TikTok, а повторяли их как обычные школьники, так и национальные селебрити.

Ранее мы рассказывали о гонорарах TARABAROVA и других украинских звезд.