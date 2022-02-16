Вот так дерзость: "Аферист из Tinder" Саймон Леваев намерен вести подкаст или шоу об отношениях

Теперь мужчина намерен строить карьеру в шоу-бизнесе / Фото: Instagram, открытые источники

На этой неделе появилась информация о том, что Саймон Леваев, о котором Netflix снял документальный фильм "Аферист из Tinder", намерен монетизировать свою известность. Теперь Шимон Хают (настоящее имя мужчины – прим.ред.) будет строить карьеру в шоу-бизнесе и уже даже подписал контракт с голливудским агентом.

Такую информацию сообщает издание ET. Так, Саймон Леваев будет работать с Джиной Родригес из Gitoni Inc. Теперь мужчина, который обманул многих женщин и выманил по приблизительным подсчетам около 10 миллионов долларов, будет вести подкаст, шоу об отношениях и писать книгу.

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Саймон Леваев / Фото: Instagram

Джиноа Родригес так комментировала это сотрудничество для ET:

Меня заинтриговала история Netflix. Я увидела там величайшего в мире продавца. История оставила у меня много вопросов без ответов, и она была очень предвзятой. Я считаю, что у каждой истории есть две стороны, и у каждого должна быть возможность рассказать свою версию истории.

Судя по отзывам в Сети, многие недоумевают из-за дерзости мужчины, которого столько людей обвинило в мошеннических действиях. А от теперь планирует делать деньги на своей истории и точно будут те, кто станет следить за его "творчеством".

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Леваев будет покорять шоу-бизнес / Фото: Instagram

Напомним, документальный фильм Netflix "Аферист из Tinder" рассказывает об аферах уроженца Израиля Шимона Хаюта, который в приложении для знакомств представлялся Саймоном Леваевым, сыном алмазного магната. Он знакомился с девушками и манипуляциями выманивал у них крупные суммы денег. Ради него девушки брали кредиты, из-за чего теперь по уши в больших долгах.

Сам же Леваев свою вину в мошенничестве не признает. В Израиле его судили за подделку документов и приговорили к 15 месяцам тюрьмы, из них он отбыл всего 5

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Нам только остается следить за тем, как будет складываться ситуация.

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