Возлюбленная ALEKSEEV из ВИА Гры с российским паспортом хочет стать украинкой

Девушка Алексеева из ВиаГры хочет получить украинский паспорт / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Продолжительный роман Никиты Алексеева и его возлюбленной Ульяны Синецкой стал еще крепче во время войны. Девушка, которая уже несколько лет живет в Украине со своим избранником, решила отказать от российского паспорта.

В интервью "Слава+" ALEKSEEV рассказал, что Ульяна всерьез задумалась о том, чтобы стать полноправной гражданкой Украины.

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Понятно, что если она вернулась сюда, то она абсолютно на нашей стороне. Она абсолютно сильно верит в то, что добро на нашей стороне. Я, как мужчина, который ее очень любит, хочу для нее только лучшего в будущем. Поэтому я очень хочу сменить ее гражданство, – поделился Алексеев.

Когда началась война, по словам певца, его возлюбленная находилась в Европе. В Украину Ульяна вернулась совсем недавно, потому что Никита не хотел, чтобы она пострадала. Однако, по возвращению в Киев, у солистки "ВИА Гры" возникли сложности на границе.

Для того чтобы она заехала, я поставил ее на учет в СБУ. Мы получили ответ, что она может приехать, только после этого она приехала. Это был не самый простой такой этап. Следующее, чем я буду заниматься, я буду пытаться сменить ее гражданство, как это получится. Я понимаю, что это будет очень тяжело, но я верю, что в нашей стране нормальные люди, которые понимают ситуацию. Она живет здесь четыре года со мной, с самого начала наших отношений, она хочет строить свое будущее в нашей стране, рядом со мной, – сказал артист.

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