Обзор самого красивого фильма Уэса Андерсона – Французский вестник, в котором снялась армия кинозвезд

Мы побеседовали с кинокритиком, посмотревшим новый фильм Уэса Андерсона на Каннском кинофестивале и делимся самыми любопытными деталями о картине

Кадр из фильма "Французский вестник" (French Dispatch) / Фото: themoviedb.org

На 74-м Каннском кинофестивале, где показали украинский фильм "Бабий Яр. Контекст", на днях состоялась премьера долгожданной картины "Французский вестник". Виртуозно снятая режиссером Уэсом Андерсоном, который уже давно обрел статус культового, кинолента стала сенсацией в Каннах: фильм поразил своей визуальной составляющей, появлением немалого количества кинозвезд, но в то же время оставил за собой двоякие впечатления. Life Сегодня узнали подробности киноленты и рассказывают, чем она будет интересна украинским зрителям.

Блестящий каст

Актерский состав действительно состоит из кинозвезд первой величины. Каждый зритель увидит в фильме как минимум одного полюбившегося ему актера. Как режиссеру удалось объединить Билла Мюррея, Оуэна Уилсона, Тильду Суинтон, Тимоти Шаламе, Фрэнсис Макдормэнд, Леа Сейду, Эдриана Броуди, Эдварда Нортона, Уиллема Дэфо, Сиршу Ронан, Элизабет Мосс и других селебрити – остается загадкой. Подобного прецедента не было еще ни у одного режиссера. Так что, это как минимум уже одна причина посмотреть это кино на большом экране.

Тимоти Шаламе в фильме "Французский вестник" / Фото: themoviedb.org

Сюжет

В центре сюжета – отделение американской газеты "Французский вестник", расположенное в вымышленном французском городке Эннуи-сюр-Блазе 20-го века. В фильме объединено три сюжетных линии, каждая из которых связана с публикациями в этом журнале. Каждая история, которая является статьей из номера журнала, происходит в разный период времени. Например, одна сюжетная линия разворачивается в начале 20 века, другая – в 60-х.

Фильм позиционируется как "любовное письмо журналистам" и является своего рода одой стандарту журналистики и наблюдением того, как трансформируется эта сфера.

При создании Уэс Андерсон вдохновлялся знаменитым журналом The New Yorker, который он читал еще с самого детства и поэтому прототипами некоторых персонажей в фильме стали реальные люди, работающие в этом журнале.

Каждая история очень живо рассказанная и уникальная, а поэтому смотреть их интересно.

Фрэнсис Макдорманд в фильме "Французский вестник" / Фото: filmaffinity.com

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Понравился ли фильм?

Кинокритики уже признали фильм одним из самых красивых, которые когда-либо снимал Уэс Андерсон и визуально фильм выглядит действительно безупречным.

Картина, безусловно, поражает, потому что рассказывает забавные и остроумные истории с помощью не менее яркой визуальной подачи. Но при всем этом, фильм может восприниматься как сборник короткого метра, потому что за просмотром этих объединенный в одну историю сюжетных линий, темпоритм становится размеренным. Поэтому будет ли просмотр киноленты утомительным – зависит от ожиданий, но в сравнении с предыдущими работами Уэса Андерсона, этот фильм получился действительно иным.

Но если вы хоть раз смотрели фильмы Уэса Андерсона ("Отель "Гранд Будапешт", "Королевство полной луны") или же просто хотите увидеть Билла Мюррея ("День сурка"), Фрэнсис Макдорманд ("Три биллборда на границе Миссури", "Земля кочевников") и других любимых кинозвезд в ярких и эксцентричных амплуа – без сомнений идите в кино.

Кадр из фильма "Французский вестник" / Фото: themoviedb.org

Премьера фильма в Украине запланирована на 28 октября этого года.

Смотрите украинский трейлер фильма "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"":

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