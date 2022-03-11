Все о личной жизни Александра Скичко – еще одного любимчика украинок

Биография Александра Скичко, представителя Черкасской ОГА / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

В это тяжелое время важно поддерживать моральный дух и хорошее настроение. Многим в этом помогают ежедневные видео от звезды Николаева – Виталия Кима, советника Президента Украины – Алексея Арестовича и других.

Не лишился внимания и Александр Скичко – представитель Черкасской ОГА. Он также ежедневно выходит на связь с жителями области и информирует их о самом важном. вот его страницы в Instagram и Facebook.

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Скриншот: instagram.com/aleksandrskichko/

Александр Скичко: биография

Александр Скичко родился 28 апреля 1991 года в Черкассах. В 2013 году окончил Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана по специальности "международная экономика". Он свободно владеет английским языком.

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Александр Скичко начинал карьеру на телевидении / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Свою карьеру Александр начал на телевидении: был ведущим молодежной программы "Teen-клуб" на "О-TV", "Подъем" на "Новом канале", "Співай як зірка", "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" и т.д.

Александр Скичко был ведущим на телеканале "Украина" / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

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В 2017 году Александр Скичко вместе с Владимиром Остапчуком и Тимуром Мирошниченко вел "Евровидение-2017", которое принимал Киев.

Александр Скичко был одним из ведущих "Евровидения-2017" / Фото: YouTube

Уроженец Черкасс занимался благотворительной деятельностью, с 2017 года Скичко входит в состав Сборной журналистов Украины по футболу, которая помогает детям-переселенцам с Востока Украины заниматься спортом.

Политика

Александр Скичко был избран нардепом по 197 округу в Черкасской области от партии "Слуга народа". Он также был Членом Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта.

Александр Скичко / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Личная жизнь

В возрасте 20 лет Александр Скичко женился, но брак продержался два года. Об этом опыте Александр не особенно любит говорить.

Со второй супругой – Елизаветой Юрушевой – Скичко познакомился на работе. Пара связала себя узами брака в 2017 году. Елизавета – дочь известного украинского предпринимателя Леонида Юрушева.

Александр Скичко и Елизавета Юрушева с детьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Александр и Елизавета воспитывают двоих детей — сына Юрушевой от первого брака и общую дочь Наталью. Сейчас Елизавета беременна в третий раз.

Елизавета Юрушева ждет третьего ребенка / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Жена Скичко также занимается благотворительностью и возглавляет фонд "Обираємо майбутнє разом", который помогает детям. У Елизаветы есть бутики женской одежды.

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