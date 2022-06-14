Все плохо? Елизавета II пропустила легендарное королевское мероприятие

Елизавета II пропустила Royal Ascot 2022 / Фото: Getty Images

96-летняя Елизавета II не присутствовала на первом дне скачек из-за проблем с передвижением – и это не впервые за последнее время. Из-за того что Ее Величество часто пропускает различные мероприятия, многие начинают беспокоиться из-за состояния ее здоровья.

Принц Чарльз и его супруга Камилла возглавили процессию на ипподроме в Аскоте вместо королевы. В карете также ехал 73-летний племянник принца Уэльского – Питер Филлипс.

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На ежегодном мероприятии присутствовали дочь королевы принцесса Анна, а также внучка принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци.

Принц Чарльз с супругой Камиллой открыли Royal Ascot 2022 вместо королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

Королевские скачки Аскот (Royal Ascot) — спортивное мероприятие, основанное еще в XVIII веке королевой Анной и с тех пор ежегодно проходящее в британском городке Аскот графства Беркшир. Его посещают члены королевской семьи и множество других гостей. Главная "фишка" скачек – причудливые шляпки, которые надевают женщины, посещающие мероприятие.

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