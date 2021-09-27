Вслед за Ксенией Мишиной: Тина Кароль решилась на опасный трюк (видео)

Тина Кароль последовала примеру Ксении Мишиной и встала на гвозди / Фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/ellert_a
Певица Тина Кароль, которая ранее показала, что носит в сумке, опробовала ритуал с доской Садху. Иными словами – стояние на гвоздях. Свою новую спортивную активность звезда запечатлела в ролике и поделилась своими ощущениями.
На видео в TikTok Тина Кароль предстала в стильном спортивном комбинезоне фиолетового цвета. Прямо на сцене в зале звезда разложила доски, а затем встала на них босыми ногами. По словам певицы, выполнять такое – очень больно.
Мой день сопровождается необычным действием – стойкой на гвоздях, к которому я пришла в этом году. Это больно! Но это больше о принятии боли, и насколько она страшна. Возможно, наш мозг рисует ее такой, невообразимо болящей. Я пока еще только начинаю, – сообщила Тина Кароль в ролике.
@tinakarol –
Стояние на гвоздях в этом году стало настоящим трендом среди звезд. Не так давно украинская актриса Ксения Мишина и Александр Эллерт учились этой практике. По словам Эллерта, он выстоял целых 45 минут.
После этого актриса снова продемонстрировала свои навыки, но уже на шоу "Україна має талант". Ксения Мишина лично проверила одного из участников, который практикует стояние на гвоздях и усложнила ему задачу.
Смотрите интервью с Тиной Кароль в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина":
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