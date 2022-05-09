Вся семья в сборе! Энрике Иглесиас и Анна Курникова поделились редкими кадрами с детьми

Энрике Иглесиас и Анна Курникова / Фото: Getty Images

Испанский певец Энрике Иглесиас и российская теннисистка Анна Курникова не часто делятся с поклонниками семейными фотографиями с повзрослевшими детьми.

В честь дня рождения певца Курникова все же решила опубликовать милый снимок в своем Instagram. На нем счастливые родители запечатлены со своими тремя детьми – двойняшками Николасом и Люси и малышкой Мэри.

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Поздравляем самого замечательного папу с днем рождения! Мы очень любим тебя, – подписала фото теннисистка.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова с детьми / Фото: instagram.com/annakournikova

Так вышло, что 47-й день рождения Иглесиаса припал на еще один праздник – день матери. Поэтому исполнитель тоже не оставил супругу без поздравлений и также поделился в своем аккаунте милым видео с Курниковой и младшей дочерью.

С днем ​​матери! Всем Матерям по всему миру, Ты жжешь, – написал ответное поздравление Иглесиас.

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Напомним, что знаменитая российская теннисистка Анна Курникова и известный испанский певец Энрике Иглесиас имеют очень продолжительные отношения – пара вместе уже почти 20 лет. Их роман начался еще в 2001 году, когда Анна снялась в одном из клипов Энрике. Сейчас супруги воспитывают троих совместных детей.

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