Вторая жизнь Тома Хэнкса

Кадр из фильма "Вторая жизнь Уве" / Фото: скриншот

Уже известно, что ворчливого вдовца, чья жизнь резко меняется, когда шумная и веселая семья становится его новыми соседями, сыграет 65-летний Том Хэнкс.

Когда я впервые прочитал роман Фредрика Бакмана, я влюбился в идею о том, что дружба имеет силу формировать жизнь человека. Я не могу дождаться, когда смогу создать фильм с таким юмором и сердцем, — поделился Форстер.

Экранизация бестселлера Фредерика Бакмана, созданная шведскими кинематографистами, подкупает своеобразным скандинавским юмором и заставляет задуматься о серьезных вещах: терпимости, толерантности и других общечеловеческих ценностях.

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А пока проект готовится, предлагаем насладиться оригинальным фильмом "Вторая жизнь Уве" на OLL.TV.