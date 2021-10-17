Вышел новый трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

Фильм расскажет о начале борьбы с преступностью Готэма. Коллаж "Сегодня"

Основной трейлер нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли представили на мероприятии DC Fandome. В субботу, 16 октября, ролик появился на YouTube-канале судии Warner Bros.

События картины

Фильм расскажет о начале борьбы с преступностью Готэма, а также о противостоянии Бэтмена и таинственного серийного убийцы, известного как Загадочник.

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В картине режиссера Мэтта Ривза Паттинсон предстанет в двух главных ролях – супергероя в маске и миллиардера-затворника. Зритель познакомится с молодым Брюсом Уэйном в начале его борьбы с преступностью.

Кроме Паттинсона, в фильме сыграли Зои Кравиц (Селина Кайл), Пол Дано (Эдвард Нэштон), Джеффри Райт (Джеймс Гордон), Джон Туртурро (Кармайн Фальконе), Питер Сарсгаард (прокурор Джил Колсон), Джейми Лосон (кандидат в мэры Готэма Белла Реал), Энди Серкис (Альфред), Колин Фаррелл (Освальд Кобблпот).

Как указано в подписи к трейлеру, на экранах кинотеатров Бэтмен появится 4 марта 2022 года.

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