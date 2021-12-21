Вышел полноценный трейлер Harry Potter 20th Anniversary с Гермионой, Драко, Уизли и другими (видео)

Вышел полноценный трейлер реюниона "Гарри Поттера" / Фото: Скриншот из YouTube/HBO

Сдерживайте слезы, сейчас будет очень эмоционально! В YouTube-канале HBO Max опубликован полный трейлер возвращения магов и волшебников в Хогвартс – Harry Potter 20th Anniversary.

Ролик начинается с Эммы Уотсон (Гермиона Грейнджер), которая сначала появляется на платформе 9¾, а затем – в зале школы магии, где встречает Тома Фелтона (Драко Малфой) и они обнимаются.

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В трейлере также можно увидеть Дэниела Рэдклиффа (Гарри Поттер), Руперта Гринта (Рон Уизли), Мэттью Льюиса (Невилл Долгопупс), Рэйфа Файнса (Волан-де-Морт), Хелену Бонэм Картер (Беллатриса Лестрейндж) и других актеров.

Что покажут в спецвыпуске к 20-летию "Гарри Поттера"

Каст соберется в специально воссозданных локациях, как и в оригинальных фильмах, чтобы рассказать о том, как снимали "поттериану", поделиться трогательными воспоминаниями, и, конечно же, порадовать всех фанатов вселенной Гарри Поттера.

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Каст "Гарри Поттера" в спецэпизоде / Фото: Скриншот из YouTube/HBO

Джоан Роулинг (автор книг о Гарри Поттере), к слову, не пригласили к участию в проекте из-за ее скандальных высказываний о трансгендерах. При этом создатели Harry Potter 20th Anniversary обещают показать архивные фото/видео с участием писательницы.

Спецвыпуск "20-летия Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс" выйдет в полночь и 1 января 2022 года на канале HBO Max.

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Ранее сообщалось, что трансгендеры устроили Джоан Роулинг новую волну хейта в Сети.