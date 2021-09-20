Телеведущая Наташа Влащенко презентовала новый роман "Вечное повторение" (репортаж)

Взрывной бестселлер: как прошла презентация романа "Вечное повторение" Наташи Влащенко / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Как прошла презентация книги "Вечное повторение"?

Наташа Влащенко сначала рассказала о проблеме, которая мотивировала написать трилогию. И почему главной героиней выбрала журналистку Марьяну Морозову, которая живет в современных реалиях.

У нас много талантливых литераторов и режиссеров, но мало произведений, где главный герой – современный человек. Он необходим украинскому обществу! С 2014 года сколько всего произошло, поэтому нам необходимо осмыслить кто мы, где мы живем и где наше место, – сказала Наташа Влащенко.

Презентация книги "Вечное повторение" Наташи Влащенко / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

К слову, Марьяна Морозова – это не автобиографический образ Наташи Влащенко или конкретного украинского журналиста. Большинство людей после прочтения трилогии ищут сходство и сравнивают себя с главной героиней.

И автор рассказала основной месседж книги, которым аргументировал фразу "Взрывной бестселлер" на фотостенде.

Презентация книги "Вечное повторение" Наташи Влащенко / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Мы живем в мире, где люди гонятся за тем, что не имеет значения. И в то же время пренебрегают важным: экологией, своим здоровьем или чувствами родных. Мне хотелось понять, а что осталось, кроме денег, которые считают категорией, которая больше объединяет в мире? А также, есть ли любовь, благородство, и как мы меняемся на фоне этого. Это и был мотив для написания "Вечное повторение", – отметила Наташа Влащенко.

Презентация книги "Вечное повторение" Наташи Влащенко / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Автор в книге написала о важных для XXI века темах через призму популярных историй из интернета.

Интернет переполнен конспирологическими историями. Я их взяла за основу, как инструментарий. И с помощью них рассказала о важном, – заметила Наташа Влащенко.

Но у автора есть рекомендации для людей, которые планируют прочитать "Вечное повторение" и предыдущие романы из трилогии.

Моя трилогия не обошлось без многочисленных пародий и сарказма. Я не советую читателям воспринимать все серьезно, потому что это моя попытка осмыслить иронично происходящие в журналистике, политике и работе спецслужб, – сказала она.

Кто пришел на презентацию "Вечного повторения"?

Среди почетных гостей Наташи Влащенко был издатель книги "Вечное повторение" Олег Федоров, сидевший рядом с автором во время презентации. Также Елена Рыхальская, Алексей Устенко, Марина Кинах, Андрей Лозовой, Сергей Шахов, Юрий Сугак, Оксана Продан и другие. И они откровенно комментировали не только "Вечное повторение", но и творчество автора в целом.

Презентация книги "Вечное повторение" Наташи Влащенко / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Люди, которые прочитали книгу, реагировали аплодисментами и словами благодарности. Гости, которые не успели ознакомиться с романом, вдохновились комментариями на презентации и сразу приобрели его, чтобы узнать, чем закончилась трилогия.

Первой, кто купил ее, была Марина Кинах. Другие гости презентации тоже не удержались, и дополнительные книги не успевали доносить. Некоторые покупали сразу трилогию.

Марина Кинах приобрела книгу "Вечное повторение" на презентации / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

И, конечно, не обошлось без автографа Наташи Влащенко для самых преданных поклонников ее творчества.

Презентация книги "Вечное повторение" Наташи Влащенко / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Какой был фидбэк от читателей "Вечного повторения"?

Презентацию особой сделали комментарии гостей, которые ознакомились с романом. И в то же время вдохновили других своим фидбэком прочитать "Вечное повторение".

Сюжет о современном бытие интересный и увлекательный. Это один из аргументов, почему книга стоила того, чтобы ее издать, – отметил издатель Олег Федоров.

Я книгу куплю, но сразу читать ее не буду. Хочу оттянуть удовольствие, ведь знаю, что мне точно понравится, – сказал Андрей Лозовой.

Андрей Лозовой посетил презентацию книги "Вечное повторение" / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Не обошлось без цветов и слов благодарности за написанный роман. Поэтому до начала презентации в зале был цветочный шоу-рум, а персонал не успевал приносить вазы.

Поклонники творчества Наташи Влащенко приходили с цветами / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

А что вдохновляет Наташу Влащенко писать книги?

Отзывы гостей после прочтения книги говорить о том, что "Взрывной бестселлер" – это синоним "Вечного повторения". Было интересно, в чем секрет творчества.

Автор нам призналась, что на написание романа повлияло ее эмоциональное состояние после прямых эфиров, которые длятся часами.

Хотите узнать тайну моего творчества? После эфира "Народ против" меня "несет". Я на эмоциях и не могу заснуть минимум до трех часов ночи, поэтому пишу и направляю свой адреналин в текст, – призналась Наташа Влащенко.

Презентация книги "Вечное повторение" Наташи Влащенко / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Несмотря на положительные отзывы читателей по "Вечному повторению" – это точка в трилогии о журналистке Марьяне Морозовой. Но Наташа Влащенко работает сразу над тремя новыми детективами.

Словом, готова снова удивить и шокировать читателей. Одно из задуманных произведений о журналистике, где автор честно расскажет о самом важном в профессии за последние 20 лет. Будет откровенно, и она ждет различные реакции аудитории.

Я буду писать честно, поэтому многим это не понравится, – сказала Наташа Влащенко.

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