Wellboy, Алина Паш, Анна Тринчер и другие: кто примет участие в Нацотборе на Евровидение-2022?

Кто примет участие в Нацотборе на Евровидение-2022 / Фото: Instagram

Финал грандиозного отбора на "Евровидение-2022" в этом году состоится в феврале и пройдет в измененном формате.

Борьба за место на вокальном шоу в этом году будет напряженной ведь заявку на участие в Нацотборе подали много талантливых украинских артистов. Списком конкурсантов поделилось издание "MUZVAR".

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Как стало известно, некоторых из участников организаторы отбора на "UA: Суспільне" пригласили лично. Так, например, приглашение поучаствовать в конкурсе получила певица и блогер Анна Тринчер, но молодая артистка решила отказаться от участия, сообщают инсайдеры.

Анна Тринчер получила приглашение на Нацотбор / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Кроме Тринчер, личное приглашение получил многократный участник Национального отбора певец LAUD.

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LAUD снова попробует попасть на Евровидение / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По информации инсайдеров, сейчас с будущими конкурсами проводят собеседования и предварительную проверку на предмет конфликтных тем, таких как выступления в России и Белоруси, а также оккупированных территориях.

Кто поучаствует в Национальном отборе – 2022?

В этом году среди потенциальных конкурсантов вокальной премии оказались, как популярные украинские исполнители, такие как Wellboy и Алина Паш, так и "новенькие".

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Wellboy

ROXOLANA

hurtom

GORIM!

Cloudless

Michael Soul

LAURA MARTI

SOWA

ТОНКА

Nazar YA

Софія Іванько

Софія Шанті

Eria

IDXO

Uliana Royce

Alina Pash

Напомним, "Евровидение-2022" пройдет в Турине. Полуфиналы проведут 10 и 12 мая, а большой финал состоится на арене PalaOlimpico 14 мая.

Представители Украины на прошлом конкурсе "Евровидение-2021" группа Go_A уже успели войти в историю конкурса со своим хитом "Шум".