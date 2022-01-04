"Я не считаю себя звездой": телеведущий Алексей Суханов отмечает день рождения

Алексей Суханов отмечает день рождения / Фото: пресс-служба
Телеведущий Алексей Суханов, который умилил поклонников детским фото, признался, что чувствует себя неловко в день рождения из-за повышенного внимания.
Без ложной скромности, я не считаю себя звездой. Я просто человек, который пытается хорошо делать свою работу — социальное ток-шоу "Говорить Україна". Так что день рождения я проведу спокойно, – поделился ведущий.
По словам ведущего, он не планировал приглашать гостей на праздник, поэтому всех друзей, желающих его поздравить, встречает в домашней обстановке.
Суханов признается, что обожает делать подарки, хотя сам получать презенты не любит, потому что ему тяжело угодить. Но есть вещи, перед которыми ведущий не может устоять.
Знаете, очки для меня — это частично такой панцирь, кокон, защищающий от внешнего мира, который, к сожалению, не идеальный. С другой стороны, форма и цвет моих очков – протест против ограниченности этого мира, его рамок, стереотипов. Я все это очень не люблю! Поэтому у меня нет любимой оправы. Все зависит от настроения, – рассказал Алексей Суханов .