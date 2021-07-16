Я могу сказать, что я влюблен: Позитив — откровенно об отношениях с Мишель Андраде

Певец восхищается своей коллегой и называет очень талантливой, красивой и сексуальной девушкой. Но о романтических отношениях с ней ничего не говорит

Позитив рассказал про отношения с Мишель Андраде / Фото: скриншот

Певец и бывший участник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний, известный как Позитив, прокомментировал, какие у него отношения с певицей Мишель Андраде. Об этом он рассказал в интервью Славы Демина на Yotube-канале.

Во время записи видео Алексей восхищался своей коллегой Мишель Андраде, сказав, что она очень талантливая, красивая и сексуальная девушка. Но на вопросы Славы о том, что они оба свободны и могли бы быть вместе, Позитив ответил так:

Я не знаю. Нет. Мишель – очень красивая женщина, сексуальная. Я не знаю почему, но я отношусь к ней как к сестре. Я могу сказать, что я влюблен в Мишель, как в артиста и человека, но вряд ли у нас что-то получится.

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В январе текущего года стало известно, что Позитив разводится со своей супругой Анной Андрийчук-Завгородней. После этого артисту стали приписывать роман и с его партнершей по танцам Юлией Сахневич, и с Мишель Андраде.

Анна Андрийчук назвала причину развода с Позитивом / Фото: instagram.com/annchuk/, instagram.com/positiff

Отметим, что Мишель и Позитив стали ведущими первого выпуск нового сезона "Орла и решки", что, вероятно, могло их сблизить. Однако многие поклонники также предполагают, что артисты просто друзья, а их роман – всего лишь домыслы.