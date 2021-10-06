YouTube удалил многомиллионные каналы певца R Kelly, которого судят за торговлю людьми

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Глава юридического отдела YouTube Николь Олстон рассказал Bloomberg, что каналы, связанные с исполнителем, удалили в качестве меры "в связи с нарушением правил автором". Отмечается, что R Kelly, которого судят за торговлю людьми и обвиняют в сексуальной эксплуатации, не сможет создать новые канале на видеохостинге.
К слову, клипы R Kelly, загруженные на YouTube другими пользователями, не удалены, и его песни все еще доступны на YouTube Music.
Отмечается, что до удаления на канале RKellyTV было около 3,5 миллиона подписчиков, на канале RKellyVevo — 1,6 миллиона подписчиков.
Ранее аккаунты рэпера были заблокированы в Facebook, Instagram и Twitter.
Напомни, жертвы R Kelly рассказали, что он держал их взаперти, шантажировал и насиловал, об этом знали его охранники и водители. Некоторые пострадавшие на момент совершения преступлений были несовершеннолетними.
Присяжные в Нью-Йорке единогласно признали R Kelly виновным по девяти статьям обвинения, включая сексуальное насилие в отношении ребенка и вымогательство.
Музыкант свою вину не признает, а его адвокаты намерены обжаловать решение присяжных. В суде Нью-Йорка приговор Келли вынесут 4 мая 2022 года. Ему грозит наказание в виде пожизненного заключения.
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