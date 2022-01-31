Юлия Санина слегла с болезнью: певице придется отменить выступления

Юлия Санина подозревает, что заболела гриппом / Фото: instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина, которая недавно презентовала новый клип на песню "Сестра", пожаловалась поклонникам на плохое самочувствие.
О своем состоянии исполнительница рассказала на своей странице в Instagram.
И вот я подумала, что позади все наши приключения и все наши неприятности...но нет – 38,5, – поделилась в Instastories певица.
Как сообщила Санина, кроме высокой температуры у нее также наблюдается слабость и сильная головная боль.
Солистка The Hardkiss призналась, что очень расстроена, так как на ближайшие дни у нее был запланирован ряд важных мероприятий, среди которых выступления группы и допремьерный показ фильма "Найкращі вихідні".
Если завтра не случится чуда, и я не проснусь здоровой, то, конечно же, придется отменить эти мероприятия, – огорчилась исполнительница.
Санина уже успела сделать тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Также певица сделала экспресс-тест на грипп, а вот он намекнул, что певица все же подцепила болезнь.
Вероятнее всего, Юлия заразилась от своего сына Даниила, который на днях только перенес простудное заболевание.
Напомним, что впереди Юлию Санину и Тину Кароль ждет проверка на интуицию в шоу "Ігри талантів".