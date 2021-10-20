Юрий Дудь. Фото: скриншот
В среду, 20 октября Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Юрия Дудя на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиковв двух видео на его YouTube-канале, сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет об интервью украинского блогера Ивангая и скандального российского рэп-исполнителя Моргенштерна.
Проверка роликов Дудя совершалась по просьбе Лига безопасного интернета. По словам представителей организации, в ходе расследования дела на полицейских оказывалось давление.
Сообщается, что на заседание Юрий Дудь не явился, его интересы в суде представлял защитник.
Отметим, что в конце июля этого года Юрий Дудь попросил закрыть дело о пропаганде наркотиков в связи с отсутствием состава правонарушения. По мнению журналиста, в его видеоинтервью не было признаков пропаганды запрещенных веществ, поскольку он наоборот призывал воздержаться от их употребления.
Другие новости по теме:
- Ранее в Сети активно комментировали вырезанную часть интервью Ивангая и Дудя – мы объясняли, почему вспыхнул скандал. В интервью Дудь и Ивангай говорили о событиях 2013-2014 годов. И многие выражения вызвали возмущения у слушателей.
- Минкульт требует от Youtube заблокировать канал Дудя? Мы проверили слухи.