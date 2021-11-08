За шаг до четвертьфинала Танці з зірками покинули Саша Зарицкая и Юрий Мешков

Какая пара покинула "Танці з зірками" в 10 эфире / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Сложно поверить, но на "Танцях з зірками" прошло десятое воскресенье. В этом эфире впервые все участники танцевали не только с партнерами, но и с членами своих семей, а кто-то готовил номера вне звездного паркета.

Ранее мы рассказывали, как прошел третий выпуск самого звездного и самого загадочного шоу страны "Маска" на телеканале "Украина", а также кто покинул проект.

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Так, под угрозой вылета в десятом эфире танцев оказались Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. После "танца за жизнь" проект покинули Александра Зарицкая и Юрий Мешков.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков – Самба:

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Турнирную таблицу в десятом эфире "Танців з зірками" возглавили Дима Каднай и Алина Ли, аутсайдерами уже не в первый раз были Александра Зарицкая и Юрий Мешков.

Турнирная таблица в десятом эфире / Фото: instagram.com/tanci1plus1

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Напомним, что согласно правилам шоу, к оценкам звездного жюри прибавляются баллы от зрителей, которые голосуют за свои любимые пары в течение всего эфира шоу.

Одна из пар этим вечером танцевала не на паркете, но появилась в студии во время шоу результатов – это были Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, которые переболели коронавирусом.

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